Firenze il funerale del Papa seguito in diretta dalla basilica di San Lorenzo Non potevamo mancare

Firenze, 26 aprile 2025 – Erano in circa duecento i fedeli che questa mattina si sono ritrovati nella basilica di San Lorenzo per assistere alla diretta dei funerali di Papa Francesco. Con le visite bloccate per l'intera mattinata, si entrava solo per seguire la diretta da Città del Vaticano e da Roma per l'ultimo saluto al Pontefice.Fiorentini e turisti di tutta l'età, alle 9.30 i banchi della chiesa erano già quasi tutti pieni. In rigoroso silenzio e con lo sguardo fisso al maxi schermo installato per l'occasione ai piedi dell'altare, qualcuno non ha nascosto la commozione e la tristezza. "Siamo argentini, non potevamo mancare" dice una coppia di giovani turisti seduta nelle prime file. Un sentimento condiviso da tutti i presenti, ovvero la voglia di esserci, seppur a distanza, con la testa e il cuore. Lanazione.it - Firenze, il funerale del Papa seguito in diretta dalla basilica di San Lorenzo. “Non potevamo mancare” Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Erano in circa duecento i fedeli che questa mattina si sono ritrovati nelladi Sanper assistere alladei funerali diFrancesco. Con le visite bloccate per l'intera mattinata, si entrava solo per seguire lada Città del Vaticano e da Roma per l'ultimo saluto al Pontefice.Fiorentini e turisti di tutta l'età, alle 9.30 i banchi della chiesa erano già quasi tutti pieni. In rigoroso silenzio e con lo sguardo fisso al maxi schermo installato per l'occasione ai piedi dell'altare, qualcuno non ha nascosto la commozione e la tristezza. "Siamo argentini, non" dice una coppia di giovani turisti seduta nelle prime file. Un sentimento condiviso da tutti i presenti, ovvero la voglia di esserci, seppur a distanza, con la testa e il cuore.

