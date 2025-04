Venditore incontra l’acquirente per vendergli la sua moto ma viene truffato

In quel di Milano, è tempo di caccia all'uomo. Qualche tempo fa, un signore aveva caricato online un annuncio, in cui vendeva la sua moto da cross. È inciampato, però, in una truffa. Recentemente, è stato contattato da un potenziale acquirente, interessato al mezzo di trasporto. I due si sono messi d'accordo per incontrarsi.

