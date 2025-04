Scintille tra Gruber e Sallusti Ti dichiari antifascista Non cado nella tua provocazione

Gruber e Alessandro Sallusti sull’antifascismo. La conduttrice della trasmissione chiede al direttore del Giornale perché sul suo quotidiano ha auspicato che il 25 aprile non sia “una festa di parte”, aggiungendo: “Come dovrebbe essere ricordato il 25 aprile per non essere di parte?”.Sallusti risponde citando Silvio Berlusconi, quando nel 2009 a Onna, frazione de L’Aquila distrutta dal terremoto dello stesso anno e teatro di una strage nazista nel 1944, partecipò alle celebrazioni del 25 aprile sfoggiando al collo il fazzoletto donatogli dai partigiani della Brigata Maiella: “In quell’occasione un eretico liberale e conservatore cercò di unificare il paese”.“Ma perché mi citi Berlusconi, che è un leader politico morto 2 anni fa? – chiede Gruber – C’è Giorgia Meloni che non ha mai detto di essere antifascista“. Ilfattoquotidiano.it - Scintille tra Gruber e Sallusti. “Ti dichiari antifascista?”. “Non cado nella tua provocazione” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Botta e risposta pepato a Otto e mezzo (La7) tra Lillie Alessandrosull’antifascismo. La conduttrice della trasmissione chiede al direttore del Giornale perché sul suo quotidiano ha auspicato che il 25 aprile non sia “una festa di parte”, aggiungendo: “Come dovrebbe essere ricordato il 25 aprile per non essere di parte?”.risponde citando Silvio Berlusconi, quando nel 2009 a Onna, frazione de L’Aquila distrutta dal terremoto dello stesso anno e teatro di una strage nazista nel 1944, partecipò alle celebrazioni del 25 aprile sfoggiando al collo il fazzoletto donatogli dai partigiani della Brigata Maiella: “In quell’occasione un eretico liberale e conservatore cercò di unificare il paese”.“Ma perché mi citi Berlusconi, che è un leader politico morto 2 anni fa? – chiede– C’è Giorgia Meloni che non ha mai detto di essere“.

