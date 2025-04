Metanfetamine ecstasy e coca 4 ragazzi arrestati nella notte con droga e soldi

ragazzi - due uomini e due donne - sono stati arrestati dalla polizia di Stato nella notte a Milano. Avevano con sé della droga di cui, alla vista degli agenti, hanno provato a liberarsi. Insieme a loro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono finiti nei guai due. Milanotoday.it - Metanfetamine, ecstasy e coca: 4 ragazzi arrestati nella notte con droga e soldi Leggi su Milanotoday.it Quattro- due uomini e due donne - sono statidalla polizia di Statoa Milano. Avevano con sé delladi cui, alla vista degli agenti, hanno provato a liberarsi. Insieme a loro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono finiti nei guai due.

Fiumi di droga in Europa: crescono i consumi di ecstasy e coca. In Italia Milano è la capitale dello sballo - Crescono i consumi di Mdma, cocaina e anfetamina; scende la cannabis. Così cambiano i trend dello sballo in Europa e sono le acque reflue del Vecchio Continente a raccontarlo: i campioni provenienti da 128 città, a cui si aggiungono Turchia e Norvegia, sono stati analizzati nell’ambito di uno studio del gruppo europeo Score (Sewage Analysis CORe group Europe), realizzato in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (Euda). 🔗secoloditalia.it

Quanto costa un grammo di 'coca'? E una pasticca di ecstasy? Il 'prezzario' dello spaccio Ravennate (e quanto frutta) - Nella città dei mosaici il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti sembrano essere "fiorenti". Lo testimonia la 'Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga (D.C.S.A.)' del Ministero dell'Interno, il documento riassuntivo delle attività e dei risultati ottenuti nella...

La Mercedes diventa un minimarket per spacciare coca, ecstasy e Mdma - La loro Mercedes girava per le strade di Milano e dell'hinterland. Lui alla guida, lei come passeggera. Ogni tanto, l'auto si fermava, la donna scendeva e al suo posto saliva il cliente di turno che, acquistata la dose di droga, scendeva per fare spazio di nuovo alla donna. Un meccanismo scoperto...

Ketamina, ecstasy e coca in crescita: dalle acque reflue i consumi di droga dello sballo a Milano - Sempre più cocaina, sempre più metanfetamine. Sempre meno cannabis. È la fotografia scattata dallo studio Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study, pubblicato da Score (Sewage ...

