Trump Zelensky ok continuare negoziati

Trump e quello ucraino Zelensky "hanno concordato di proseguire i negoziati". Lo ha riferito il portavoce del presidente ucraino. Oltre al faccia a faccia tra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro, i due presidenti si sono incontrati anche con il presidente francese Macron e con il premier britannico Starmer, sempre prima dei funerali di Papa Francesco. A testimoniarlo c'è una foto. Dopo i funerali,bilaterale ZelenskyMacron "per ulteriorsi sforzi di pace". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.40 Il presidente americanoe quello ucraino"hanno concordato di proseguire i". Lo ha riferito il portavoce del presidente ucraino. Oltre al faccia a faccia tranella Basilica di San Pietro, i due presidenti si sono incontrati anche con il presidente francese Macron e con il premier britannico Starmer, sempre prima dei funerali di Papa Francesco. A testimoniarlo c'è una foto. Dopo i funerali,bilateraleMacron "per ulteriorsi sforzi di pace".

