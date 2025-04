Zelensky come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco

Zelensky, il presidente dell'Ucraina in dubbio fino all'ultimo. A San Pietro insieme agli altri leader del mondo, compreso il suo omologo americano Donald Trump (e una delegazione in rappresentanza della Russia), il leader di Kiev si è presentato in abiti scuri, invece della consueta mimetica verde diventata ormai dal febbraio del 2022 un suo marchio di fabbrica, insieme mediatico e politico. Zelensky, che ha sempre voluto esibire una immagine di "presidente al fronte" e "sotto assedio", anche a costo di indispettire la Casa Bianca in occasione della sua ultima visita a Washington (finita in modo rovinoso, davanti agli occhi del mondo) ha comunque confermato il suo stile militare, indossando una camicia (e non una T-shirt) sotto la giacca nera. Liberoquotidiano.it - Zelensky, come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco Leggi su Liberoquotidiano.it Alla fine è arrivato a Roma anche Volodymyr, il presidente dell'Ucraina in dubbio fino all'ultimo. A San Pietro insieme agli altri leader del mondo, compreso il suo omologo americano Donald Trump (e una delegazione in rapnza della Russia), il leader di Kiev si èto in abiti scuri, invece della consueta mimetica verde diventata ormai dal febbraio del 2022 un suo marchio di fabbrica, insieme mediatico e politico., che ha sempre voluto esibire una immagine di "presidente al fronte" e "sotto assedio", anche a costo di indispettire la Casa Bianca in occasione della sua ultima visita a Washington (finita in modo rovinoso, davanti agli occhi del mondo) ha comunque confermato il suo stile militare, indossando una camicia (e non una T-shirt) sotto la giacca nera.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Feltri avverte Zelensky: “O ascolta Trump o questo signorino vestito da buzzurro finirà” - Durante un collegamento con Bianca Berlinguer a è sempre Cartabianca su Rete 4, Vittorio Feltri ha commentato il confronto avvenuto nello Studio Ovale tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scambio tra i due ha messo in evidenza visioni molto diverse sulla guerra in corso. Trump ha accusato il suo omologo di “giocare d’azzardo” con il rischio di una terza guerra mondiale. 🔗thesocialpost.it

Elodie si presenta in studio a Verissimo così: occhio al vestito, il dettaglio "folle" | Guarda - Elodie si racconta a Verissimo. La cantante, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 9 marzo, ripercorre la sua carriera e le sue origini. "Prima ero spaventata dall'esposizione, ora cerco di prendere al volo tutte le opportunità. È un momento di crescita, anche grazie al pubblico e alla gente che mi dà la possibilità di lavorare, ma potrei vivere anche senza. Io vivo di cose semplici". 🔗liberoquotidiano.it

Ucraina, Zelensky a Putin: “Chi vuole la pace non bombe” e presenta missile che può arrivare a Mosca - Il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di non voler la pace, evidenziando l'intensificazione dei bombardamenti su città ucraine. Il presidente ucraino ha poi annunciato con orgoglio il successo del test di un nuovo missile, il Long Neptune, capace di raggiungere di fatto anche Mosca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky, come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco | .it; Dal velo di Melania Trump al completo nero di Zelensky: come erano vestiti i potenti del mondo ai funerali del; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 250mila ai funerali di Bergoglio: «Un Papa tra la gente». Ora il feretro è a Santa Maria Maggiore. Incontro Meloni-Trump; Zelensky e Trump si sono visti a Roma per i funerali del Papa. L'incontro flash tra i due leader prima di uscire in piazza San Pietro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Funerali Papa Francesco, i look dei leader (in linea con il dress code): dal velo di Melania Trump al completo nero di Zelensky - Trump, Zelensky, Biden, il principe William. Ma anche Melania Trump, la regina Letizia e Giorgia Meloni. Sono oltre 160 le delegazioni istituzionali nazionali e internazionali arrivate a piazza ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, Trump ruba la scena: prima fila, vestito blu e sembra si sia addormentato - Seduto in prima fila insieme alla moglie Melania, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vestito di blu è stato l'unico leader mondiale a non aver indossato l'abito nero, in segno di lutto ai ... 🔗tag24.it

Zelensky accolto da applausi sul sagrato di San Pietro: per la prima volta senza mimetica e in abiti eleganti - Volodymyr Zelensky accolto con un applauso al suo arrivo sul sagrato di Piazza San Pietro. Il presidente ucraino è tra i numerosi leader mondiali presenti ai funerali di Papa Francesco. È la prima vol ... 🔗informazione.it