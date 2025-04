La Toscana in piazza San Pietro i funerali del Papa Ha segnato la storia dell’umanità

Toscana per l’ultimo saluto a Papa Francesco. La solidarietà, l’azione pacifica e la speranza che il pontefice ha trasmesso forte e chiaro durante tutto il suo mandato alla guida della chiesa di Roma, si ritrovano negli occhi e nei volti dei pellegrini di tutte le età, dei tanti volontari, e in quelli degli operatori che dalla nostra regione sono partiti alla volta di piazza San Pietro per le esequie. Donne e uomini della Colonna Mobile della Protezione Civile della Toscana, le Misericordie con 96 squadre operative, i giovani fedeli che sono partiti a centinaia da diverse città: il popolo di Francesco è giunto nella capitale da Firenze, Siena, Prato, Arezzo e non solo. Uniti nel percorso di fede e nella volontà di accompagnare il Papa nell’ultimo viaggio terreno. Lanazione.it - La Toscana in piazza San Pietro, i funerali del Papa. “Ha segnato la storia dell’umanità” Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Il grande abbraccio dellaper l’ultimo saluto aFrancesco. La solidarietà, l’azione pacifica e la speranza che il pontefice ha trasmesso forte e chiaro durante tutto il suo mandato alla guida della chiesa di Roma, si ritrovano negli occhi e nei volti dei pellegrini di tutte le età, dei tanti volontari, e in quelli degli operatori che dalla nostra regione sono partiti alla volta diSanper le esequie. Donne e uomini della Colonna Mobile della Protezione Civile della, le Misericordie con 96 squadre operative, i giovani fedeli che sono partiti a centinaia da diverse città: il popolo di Francesco è giunto nella capitale da Firenze, Siena, Prato, Arezzo e non solo. Uniti nel percorso di fede e nella volontà di accompagnare ilnell’ultimo viaggio terreno.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗cesenatoday.it

Blitz antidroga, perquisizioni a Latina per l'indagine sulla piazza di spaccio di San Basilio - Tocca anche la provincia di Latina l'operazione antidroga scattata ieri a Roma, nel quartiere San Basilio, che ha consentito di sgominare una banda di pusher. Sei le persone finite agli arresti, ritenute di far parte di un gruppo di spaccio con a capo un 66enne italiano che gestiva in particolare... 🔗latinatoday.it

Il Papa in piazza San Pietro, 'buona Domenica delle Palme!' - "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

La Toscana in piazza San Pietro, i funerali del Papa. “Ha segnato la storia dell’umanità”; Funerali di Papa Francesco, chi va e come seguirli; Morte di Papa Francesco: la Toscana piange il pontefice; Morto a 88 anni Papa Francesco: ieri era in piazza San Pietro per Pasqua. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa: da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Da San Pietro a Santa Maria Maggiore. E’ lungo sei chilometri il 48° e ultimo viaggio di Papa Francesco, il primo papa del ventunesimo secolo che nel suo testamento ha espresso la volontà di essere se ... 🔗toscanaoggi.it

Papa: piazza quasi piena, fiume di fedeli, molti i giovani - Piazza San Pietro, alle 8.30, era già ricolma di fedeli. La fotografia di via della Conciliazione è quella di un fiume umano che si dirige, con tranquillità e ordine, verso la basilica, luogo in cui a ... 🔗toscanaoggi.it

La bara a terra, il Libro dei Vangeli e 200mila in Piazza San Pietro - Il video arriva da Mosca: mostra un ragazzo e una ragazza che giocano a biliardo. Nello specifico, il ragazzo manda in buca con un colpo solo tutte le palle a lui assegnate e, con un secondo colpo, ... 🔗msn.com