Chiusi in casa senza via di fuga in balia della sua violenza 39enne arrestato a arrestato

arrestato un 39enne residente a Rebbio, quartiere a sud della città, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato inoltre indagato in stato di libertà. Quicomo.it - Chiusi in casa senza via di fuga in balia della sua violenza: 39enne arrestato a arrestato Leggi su Quicomo.it Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato di Como haunresidente a Rebbio, quartiere a sudcittà, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato inoltre indagato in stato di libertà.

