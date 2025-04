Faccia a faccia Trump Zelensky prima del funerale del Papa Il presidente ucraino Buon incontro potrebbe essere storico

Tgcom24.mediaset.it - Faccia a faccia Trump-Zelensky prima del funerale del Papa | Il presidente ucraino: "Buon incontro, potrebbe essere storico" Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Speriamo in risultati concreti", ha commentato il leader di Kiev. Sono stati presenti anche Macron e Starmer

Su altri siti se ne discute

La Cina fa la faccia feroce e risponde a Trump con dazi al 34%. Rubio: scandaloso, sanno solo drogare il mercato - Pechino fa la faccia feroce contro Donald Trump e la Casa Bianca replica a muso duro. La Cina risponde ai dazi americani annunciati mercoledì con l’imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni Usa a partire dal 10 aprile. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese aggiungendo la notizia di controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare. Tra questi il gadolinio, utilizzato nelle risonanze magnetiche, e l’ittrio, utilizzato nell’elettronica di consumo. 🔗secoloditalia.it

Le urla in faccia tra Zelensky e Trump, l’attacco del vice Vance e le minacce: «Sei un ingrato» – Il video - Quello che doveva essere un bilaterale di routine, prima della firma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare, si è trasformato in una vera e propria resa dei conti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Nello Studio ovale il presidente ucraino, oltre a correggere il tycoon che sosteneva che l’Europa «non avesse fatto nulla per Kiev», si è trovato attaccato su due fronti. Sia il presidente americano sia il vicepresidente JD Vance hanno infatti accusato l’Ucraina di essere sostanzialmente «irriconoscente» e «irrispettosa». 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Faccia a faccia tra Zelensky e Trump ai funerali di papa Francesco; Il faccia a faccia Trump – Zelensky: la controproposta di Kiev per finire la guerra; TG5: Il faccia a faccia tra Donald Trump e Zelensky Video; I funerali di Papa Francesco, faccia a faccia Trump e Zelensky in Basilica: la foto simbolo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Le foto simbolo: il faccia a faccia Trump-Zelensky seduti tra le navate della basilica di San Pietro - Faccia a faccia, seduti l'uno di fronte all'altro nella basilica di San Pietro su due sedie tra le navate, chinati l'uno verso l'altro: è lo scatto che immortala il colloquio tra Donald Trump e ... 🔗rainews.it

Trump e Zelensky e quel faccia a faccia prima dei funerali di papa Francesco - Dopo aver reso omaggio al Pontefice nella basilica, invece che uscire sul sagrato i due leader di sono appartati per una decina di minuti. “Hanno concordato di proseguire il negoziato”. Con i due pres ... 🔗msn.com

La "confessione" di Trump e Zelensky, soli a San Pietro per 15 minuti - Roma, 26 apr. (askanews) - Le immagini resteranno storiche: Volodymyr Zelensly e Donald Trump faccia faccia, soli e senza interpreti o assistenti, su due sedie rosse in un angolo della Basilica di San ... 🔗libero.it