Chiamamifaro chi è Angelica Gori dalla passione per la musica ad Amici i genitori e le canzoni

Ilgiorno.it - Chiamamifaro, chi è Angelica Gori: dalla passione per la musica ad Amici, i genitori e le canzoni Leggi su Ilgiorno.it Dopo l'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, la cantautrice bergamasca è ospite a 'Verissimo', salotto di Silvia Toffanin

Angelica Gori, alias Chiamamifaro: «Non voglio che i miei genitori mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata» - La ventitreenne cantautrice ha spiegato che i famosi genitori, Giorgio Gori e Cristina Parodi, appoggiano la sua passione per la musica ma da lontano: «Siamo d'accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio», ha spiegato. Aggiungendo che ora il suo sogno «è Sanremo» 🔗vanityfair.it

Angelica Gori alias Chiamamifaro: «Pago le multe e faccio la cantante» - Suo padre è Giorgio Gori, sua madre Cristina Parodi. Ma lei non seguirà le loro orme. Mentre esce la sua prima canzone con il duo chiamamifaro, Angelica Gori ci racconta la sua passione, il piano B, il mentore e gli inconvenienti di essere figlia di. Per esempio, richieste da automobilisti indisciplinati 🔗vanityfair.it

Chiamamifaro: la scelta di Angelica Gori di seguire la sua strada - La figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori si fa strada nel mondo della musica senza raccomandazioni. Leggi tutto Angelica Gori: la giovane artista che vuole brillare di luce propria su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

