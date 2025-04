Trump e Zelensky incontro ai funerali del Papa momento storico

incontro breve, ma definito "produttivo". La Casa Bianca ha confermato che è avvenuto un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'omologo dell'Ucraina Volodymyr Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco in Vaticano. A confermarlo è stato il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steve Cheung. Trump e Zelensky hanno avuto un incontro privato e "molto produttivo", ha precisato Cheung. Dopo pochi minuti, ecco diventare pubbliche le foro del faccia a faccia, storiche: Trump e Zelensky seduti su due semplici seggiole, in una sala di San Pietro. I due leader, chinati in avanti uno davanti all'altro, parlano in modalità "confessionale". Una immagine potentissima, che conferma come il vero lascito di Francesco non sia tanto quello dottrinale e teologico quanto la tensione eterna verso la pace.

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il generale Kellogg a Kiev: incontro con Zelensky e accuse di Trump - "Il generale Kellogg è già a Kiev. Ha già incontrato il comandante in capo Syrsky, i nostri responsabili dell'intelligence e dei servizi speciali. Domani lo incontrerò personalmente. Per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con l'America siano costruttivi": così nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Donald Trump lo ha accusato di essere "un dittatore mai eletto". 🔗quotidiano.net

Un quarto d'ora di colloquio Trump-Zelensky, secondo incontro dopo i funerali - AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump si sono incontrati brevemente a Roma a margine dei funerali di Papa Francesco. Lo ha confermato la presidenza ucr ... 🔗msn.com

Trump e Zelensky alla Basilica di San Pietro: dialogo sulla pace prima dei funerali di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine dei funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it

Funerali di Papa Francesco: incontro tra Trump e Zelensky prima della messa - Poco prima dell'inizio della cerimonia, Zelensky e Trump hanno avuto un breve colloquio. La notizia è confermata da entrambe le delegazioni View on euronews ... 🔗msn.com