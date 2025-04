Cina rare peonie di 400 anni della Dinastia Ming raggiungono la piena fioritura a Taiyuan

rare peonie di 400 anni della Dinastia Ming (1368-1644) hanno raggiunto la piena fioritura presso un tempio a Taiyuan, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122900/6122900/2025-04-26/Cina-rare-peonie-di-400-anni-della-Dinastia-Ming-raggiungono-la-piena-fioritura-a-Taiyuan Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: rare peonie di 400 anni della Dinastia Ming raggiungono la piena fioritura a Taiyuan Leggi su Romadailynews.it Settedi 400(1368-1644) hanno raggiunto lapresso un tempio a, in. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122900/6122900/2025-04-26/-di-400--la--a-Agenzia Xinhua

Su altri siti se ne discute

Cina, dazi aggiuntivi del 34% sui prodotti Usa dal 10 aprile: poi annuncia il "colpo" sulle terre rare - La Cina imporrà tariffe aggiuntive del 34% sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile e ha annunciato di aver presentato ricorso presso l'Organizzazione mondiale del... 🔗ilmattino.it

Dazi, mossa della Cina: tassa del 34% sull'import Usa e limiti alle terre rare - La decisione dei dazi commerciali da parte degli Usa pesa sui mercati europei. La Borsa di Milano, crolla per il secondo giorno consecutivo, tra le peggiori in Europa, affossata dal piano di del presidente Usa Donald Trump sui dazi a tutti i Paesi, che ha alimentato i timori di una recessione globale. Il Ftse Mib cede il 3,43% e scende sotto quota 36 mila (gli scambi sono a 35.799). Intanto è arrivata la mossa della Cina: il governo di Pechino ha annunciato oggi l'imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 aprile. 🔗iltempo.it

Cina: CNMIA, maggior controllo su export prodotti terre rare mira a tutelare sicurezza nazionale - Le misure di controllo delle esportazioni della Cina su alcuni prodotti legati alle terre rare hanno dimostrato il suo fermo impegno a mantenere la pace e la sicurezza nel mondo, ha dichiarato ieri la China Nonferrous Metals Industry Association (CNMIA). Le osservazioni sono giunte dopo che venerdi’ il ministero del Commercio e l’Amministrazione generale delle dogane della Cina hanno annunciato misure di controllo sulle esportazioni di alcuni prodotti legati a sette tipi di terre rare medie e pesanti. 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Cina: rare peonie di 400 anni della Dinastia Ming raggiungono la piena fioritura a Taiyuan - Sette rare peonie di 400 anni della Dinastia Ming (1368-1644) hanno raggiunto la piena fioritura presso un tempio a Taiyuan, in Cina. - Per visualizzare ... 🔗romadailynews.it

Dazi, stretta Cina su terre rare mette a rischio programmi armi Usa: l'allarme - Come riportato dal New York Times, la decisione di Pechino ha messo in evidenza la vulnerabilità strategica di Washington ... 🔗msn.com

La Cina sfodera le armi pesanti: sospese le esportazioni di alcune terre rare - La Cina ha sospeso le esportazioni di sette metalli delle terre rare e dei relativi magneti, interrompendo le forniture globali di materiali essenziali per settori chiave come automotive ... 🔗informazione.it