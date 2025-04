Cina cascata floreale ammalia i visitatori a Kunming

cascata” floreale si riversa lungo le pareti esterne di un negozio a Kunming, in Cina, avvolgendo il quartiere in un’atmosfera romantica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122897/6122897/2025-04-26/Cina-cascata-floreale-ammalia-i-visitatori-a-Kunming Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: “cascata” floreale ammalia i visitatori a Kunming Leggi su Romadailynews.it Una splendida “si riversa lungo le pareti esterne di un negozio a, in, avvolgendo il quartiere in un’atmosfera romantica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122897/6122897/2025-04-26/-i--a-Agenzia Xinhua

Cina: economia floreale prospera con romanticismo e fiducia - Dalle fattorie intelligenti di rose nel Gansu alla "capitale asiatica dei fiori" dello Yunnan, l'economia floreale cinese sta sbocciando meravigliosamente! Le dirette streaming e la logistica veloce portano i fiori freschi in tutto il mondo, unendo la bellezza alla rivitalizzazione rurale e diffondendo la speranza con fiducia e fascino.

Cina: "cascata" di rose gigante nella "Citta' della primavera" - Date un'occhiata a questa straordinaria "cascata" di rose alta 13 metri a Kunming, conosciuta come la "Citta' della primavera" della Cina. Agenzia Xinhua

Cina: economia floreale, storia del successo rurale da 49,2 mln dollari nel Jiangxi - A Fengxin, nel Jiangxi, i fiori rappresentano piu' di un semplice elemento del paesaggio: sono un'industria in piena espansione! Con oltre 100.000 acri di piantagioni e attrazioni innovative, questa "economia floreale" sta trasformando la vita rurale.

