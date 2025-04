Le immagini a bordo del corteo presidenziale di Trump per le vie di Roma

Roma, 26 aprile 2025 Dan Scavino, collaboratore di Trump, ha pubblicato le immagini a bordo del corteo presidenziale di Trump per le vie di Roma, in occasione del funerale di Papa Francesco. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Milano, incidente su A4: scontro tra 3 tir e un pullman turistico con a bordo una scolaresca. Le immagini dei soccorsi - Un pullman turistico è rimasto coinvolto in un incidente stradale con tre tir nella mattinata di venerdì 7 marzo lungo il tratto milanese dell’autostrada A4, all’altezza di Cormano. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e automediche, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. A bordo del pullman viaggiava una scolaresca con 44 bambini e alcune insegnanti. Stando ad una prima ricostruzione, il pullman si sarebbe scontrato con un tir per poi finire contro le barriere fonoassorbenti a lato della carreggiata. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tensione e cariche a Milano al corteo contro il decreto sicurezza e pro Palestina: le immagini - Tensione e brevi scontri a Milano tra alcuni manifestati e la polizia nel corteo contro il decreto sicurezza. Un troncone delle persone che erano in presidio in piazza San Babila, preceduto dallo striscione “No al golpe burocratico, contro il governo Meloni”, ha imboccato via Borgogna per dirigersi verso la sede della Prefettura in corso Monforte. In via Donizetti le forze di polizia, schierate a difesa della Prefettura, hanno fatto una breve carica di alleggerimento contro alcuni manifestanti che volevano portare uno striscione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le immagini della navicella SpaceX che fa ritorno sulla Terra con a bordo i due astroanuti Usa Butch Wilmore e Suni Williams, dopo essere stati bloccati nove mesi sull'Iss - Roma, 18 mar. (askanews) – Dopo aver trascorso più di nove mesi bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale, i due astronauti americani – Butch Wilmore e Suni Williams – stanno finalmente tornando a casa martedì 18 marzo. Leggi anche › Katy Perry volerà nello Spazio con Blue Origin: equipaggio tutto al femminile Nelle immagini della Nasa si vede la navicella SpaceX sulla quale viaggiano sganciarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) direzione Terra. 🔗iodonna.it

Le immagini a bordo del corteo presidenziale di Trump per le vie di Roma - Dan Scavino, collaboratore di Trump, ha pubblicato le immagini a bordo del corteo presidenziale di Trump per le vie di Roma, in occasione del funerale di Papa Francesco. X (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Un britannico di 79 anni muore investito da un veicolo del corteo presidenziale in Kenya - Un britannico di 79 anni, identificato come Edgar Charles Frederick, è morto investito da un veicolo del corteo presidenziale del Kenya mentre cercava di attraversare la strada nella capitale ... 🔗msn.com