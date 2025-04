Trovano una carta di credito e iniziano a spendere il proprietario le scopre e denuncia tutto anche sui social

carta di credito del signor A.B.F. e, invece di restituirla al legittimo proprietario, hanno iniziato a spendere il denaro contenuto. A scovarle, la stessa vittima che, a mezzo social, ha reso noto l'accaduto: "Avete trovato la mia carta e avete fatto una bella spesa, complimenti.

