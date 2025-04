Ilaria Salis presenta il suo libro Vipera al Cubo

Cubo di Parma (via La Spezia 90 -2^ piano) l’eurodeputata Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con il gruppo Alleanza Verdi Sinistra, verrà intervistata dal giornalista Federico Casanova nell’ambito della rassegna Antigone per. Parmatoday.it - Ilaria Salis presenta il suo libro 'Vipera' al Cubo Leggi su Parmatoday.it Martedì 29 aprile, alle ore 19, presso la sala convegni deldi Parma (via La Spezia 90 -2^ piano) l’eurodeputata, eletta al Parlamento europeo con il gruppo Alleanza Verdi Sinistra, verrà intervistata dal giornalista Federico Casanova nell’ambito della rassegna Antigone per.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ilaria Salis presenta il suo libro a Monza: scoppia la polemica e le accuse contro la giunta Pilotto - Ilaria Salis presenta a Monza il suo libro e si scatena la polemica. Venerdì 21 marzo, alle 21.15, allo Spazio Capitol di via Pennati l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra presenterà il suo libro intitolato “Vipera” nel quale ripercorre la sua prigionia durata 15 mesi nel carcere di... 🔗monzatoday.it

Ilaria Salis, "Vipera" e maganello: l'europarlamentare monzese presenta il suo libro da Fazio - In tv per presentare il suo libro. Questa sera, domenica 9 febbraio, l'europarlamentare monzese Ilaria Salis sarà ospite della trasmissione televisiva torna Che Tempo che Fa, condotta da Fabio Fazio, dalle 19.30 su Nove. A due anni dall'arresto a Budapest, avvenuto ll'11 febbraio 2023, Ilaria... 🔗monzatoday.it

"Orban lo premia?": Ilaria Salis senza freni, l'ultima sparata su Salvini è un caso | Guarda - "Che premino il nostro vicepremier la inquieta?", Giovanni Floris lo ha chiesto a Ilaria Salis a DiMartedì su La7, riferendosi al premio che Matteo Salvini riceverà oggi dal premier ungherese Viktor Orban. Si tratta del "Jànos Hunyadi Award", conferito a chi "difende la libertà e l'indipendenza delle nazioni europee". "Chi si somiglia, si piglia", ha risposto l'eurodeputata eletta con Avs nonché ex detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest. 🔗liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Ilaria Salis presenta il suo libro 'Vipera' al Cubo; Ilaria Salis presenta il suo libro a Monza: scoppia la polemica e le accuse contro la giunta Pilotto; Genova, Ilaria Salis presenta “Vipera” e lancia la sfida alla destra: “Si batte con proposte autentiche di sinistra”; Genova, Ilaria Salis presenta il suo libro al Cap: “Antifascismo valore urgente”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ilaria Salis presenta il suo libro 'Vipera' al Cubo - Martedì 29 aprile, alle ore 19, presso la sala convegni del Cubo di Parma (via La Spezia 90 -2^ piano) l’eurodeputata Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con il gruppo Alleanza Verdi Sinistra, ... 🔗parmatoday.it

Ilaria Salis: “Sì ai concorsi ma assumere anche da GPS, cittadinanza ai nati in Italia, educazione sentimentale in classe”. INTERVISTA - L'arte e la scrittura possono liberarti? "Tanto. La letteratura come tutte le arti ti fa uscire dalla gabbia del reale, e da quella finestrella fra le sbarre di un carcere da cui tu non passi, ed è un ... 🔗orizzontescuola.it

“Ormai ogni dittatura è tollerabile”: l’ultimo sfogo di Ilaria Salis - Un nuovo sfogo social di Ilaria Salis, questa volta nei confronti dell'Unione Europea, ma anche dell'Italia, a proposito dei Paesi sicuri. 🔗msn.com