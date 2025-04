Milan Pellegatti Quale futuro per Ibrahimovic Conceicao non avevamo dubbi

ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e al possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic

Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro - Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell`arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” - Le dichiarazioni del tecnico spagnolo al termine del match che ha visto il suo Como, perdere contro il Milan. Ecco che le sue parole Il Como perde contro il Milan, ma esce da San Siro a testa altissima. Cesc Fabregas, presentatosi in conferenza stampa, è apparso orgoglioso e soddisfatto della prova della sua squadra. Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Pellegatti ha avuto una soffiata sul prossimo allenatore del Milan - Il grande tema sulle scrivanie della sede di via Aldo Rossi è quello legato al nome del nuovo direttore sportivo del Milan. La società rossonera, dopo aver accantonato Fabio Paratici con un ‘colpo di ... 🔗msn.com

Nuovo allenatore Milan, Pellegatti a sorpresa: spunta il consiglio al club rossonero, nome cerchiato in rosso - Nuovo allenatore Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato del futuro della panchina: torna di modo Antonio Conte? Ospite a Pressing, Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, h ... 🔗milannews24.com

“Il Milan corre un rischio”, Pellegatti solleva un dubbio enorme: “Ecco cosa può succedere” - “Il Milan corre un rischio”, Pellegatti solleva un dubbio enorme. Il giornalista, analizzando gli ultimi risvolti, ha un timore. Non si parla d’altro in casa Milan che del nuovo corso che il club inte ... 🔗msn.com