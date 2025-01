Bergamonews.it - “Con Trump inizia una nuova fase: la politica americana è divisa”

Leggi su Bergamonews.it

È tutto pronto per l’insediamento di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti. Lunedì 20 gennaio al Campidoglio di Washington avrà luogo la cerimonia dell’Inauguration day, con cui inizierà la seconda era del tycoon.Quali saranno i suoi primi passi alla guida degli Usa? E che scenari ne scaturiranno per il futuro su scala mondiale? Abbiamo chiesto un parere al professor Jacopo Perazzoli, ricercatore in Storia contemporanea al Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.Cosa accade lunedì 20 gennaio con la cerimonia d’insediamento di?In questa giornata avverrà il passaggio formale dall’amministrazione Biden a quella di. Nelle scorse settimane ci siamo trovati in unaintermedia tipica dellae delle istituzioni americane.