Cedolini e stipendi dei Dirigenti Scolastici: le anticipazioni contrattuali e le criticità per i neoassunti

A partire da gennaio 2025, itroveranno una novità nei loroali: l’erogazione mensile dell’anticipazione del CCNL 2022/24, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). Questa anticipazione, che si aggiunge all’indennità di vacanza contrattuale, era stata corrisposta in un’unica soluzione a dicembre 2023. L’importo, pari a 1/13 di quello erogato a dicembre, ammonta a circa 116,65 euro lordi (circa 60 euro netti) e sarà poi detratto dagli arretrati spettanti a seguito del rinnovo del CCNL. Difficoltà per ie ipoco chiari Nonostante questa novità, permangono alcune, soprattutto per i. Spesso si registrano ritardi nell’adeguamentoale, causati principalmente dalle procedure attuate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).