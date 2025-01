Fanpage.it - Carlo Lucarelli torna con La Nave dei folli: “Ero ‘quello di Blu Notte’, ma non volevo etichette”

Leggi su Fanpage.it

, in onda dal 20 gennaio su Sky Arte, si racconta in un'intervista a Fanpage. Da Blu Notte a Almost True, fino all'Ispettore Coliandro: "Detective diverso da tutti, perché era un perdente". Il primo esponente del true crime in Tv spiega la popolarità di questo genere: "Prima si considerava serie B della letteratura. Piace perché racconta la nostra metà oscura che ci fa paura".