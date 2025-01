Carlo Conti | Gerry Scotti a Sanremo? Un mio amico e sto ancora cercando di convincere gli amici In trattativa per un ospite internazionale

Leggi su Open.online

Forse ci si aspettava di più. Forse non convinconoJovanotti e Damiano David come ospiti rispettivamente della prima e della seconda serata mapunta in alto per il Festival di. «Siamo inper un», spiegaal punto stampa per il punto pre-ascolti dedicato ai giornalisti del settore. Il conduttore non hasvelato i co-conduttori. E spiega: «A ogni sera ho cercato di dare un sapore diverso: la prima sera è quella con gli, perché mi risuonanole parole di Ezio Bosso cheall’Ariston disse: la musica è come la vita, si fa insieme. Questa cosa dell’insieme mi è rimasto». «è un miocome lo sono Pieraccioni e Panariello e tanti altri. Stodi convincerli», sottolinea il direttore artistico.