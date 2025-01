Oasport.it - Balzo pazzesco di Sonego nel ranking ATP. E ora può superare Berrettini e Cobolli…

Unincredibile per Lorenzonella classifica mondiale. Il torinese continua a sognare negli Australian Open 2025 e per la prima volta in carriera ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di un Major. Grazie all’affermazione in quattro set contro lo statunitense Leaner Tien, l’avventura nella terra dei canguri di Sonny prosegue e i riflessi nelATP sono decisamente lusinghieri.Con questo risultato,si portato alla posizione n.35 virtuale, avendo così guadagnato ben 20 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento della graduatoria. Pertanto, Lorenzo è immediatamente alle spalle di Matteo(n.33) e di Flavio Cobolli (n.34).Nel caso in cui riuscisse a centrare l’accesso alla semifinale, si porterebbe a quota 1776 punti e sarebbe tranquillamente in top-30 (n.