Terzotemponapoli.com - Atalanta, Carnesecchi: “La prestazione con Napoli e Juventus non è mai mancata”

Marco, portiere dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sturm Graz. Queste le sue parole:: i miei compagni stanno rendendo al massimo“Sto passando un momento fantastico, ma credo sia dovuto alle grandidella squadra. I miei compagni stanno rendendo al massimo. Penso che l’importante sia trovare un equilibrio per far bene, sto passando un bellissimo momento ma spero che non sia il più bello. La Champions League mi ha permesso di fare uno step mentale, di capire determinate partite, ti porti dietro un’esperienza importante. Devi essere collegato 90 minuti al 100%, mi dà una grossa mano, è un allenamento veramente importante, ti permette tantissimo di alzare il livello”.Ha passato un mese in cui è sempre stato decisivo.