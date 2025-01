Laspunta.it - Anzio, tutto pronto per le celebrazioni dello sbarco alleato.

“A 81 anni da quell’operazione che ha avuto un ruolo decisivo nella liberazione dell’Italia e nella fine della seconda guerra mondiale, la nostra città non dimentica le sofferenze della popolazione costretta allo sfollamento e il ruolo dei giovani sbarcati per restituire la democrazia al nostro Paese – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – intendo ringraziare per il supporto ricevuto il Consiglio regionale del Lazio”.Le iniziative, che coinvolgono le scuole del territorio e vedono la collaborazione del Centro di documentazione e ricerca sullo, prevedono oltre alle cerimonie commemorative anche mostre, iniziative culturali, presentazione di libri.A tal proposito è da sottolineare l’evento che sarà dedicato alla riscoperta del “Diario di uno sfollato anziate” di padre Leone Turco, ancora in fase di definizione.