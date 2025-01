Cityrumors.it - ?Salgono in aereo per la luna di miele: all’atterraggio vengono fermati per “tratta di esseri umani”

dida incubo: ex poliziotto scambiato per trafficante diper colpa di un selfie e di vicini di posto un po’ troppo sospettosiPartire per ladie ritrovarsi ammanettati con l’accusa di traffico di? Sembra la trama di un film e invece è successo davvero. Protagonista di questa tragicomica vicenda è Anthony Williams, un ex poliziotto di colore di 63 anni che, a quanto pare, non ha iniziato il suo matrimonio nel migliore dei modi.?inper ladiper “di” – Cityrumors.itLa “colpa”, se così vogliamo dire, è di un volo American Airlines da Phoenix (Arizona) a Miami (Florida), datato settembre 2022. Williams, fresco di nozze con Katsiaryna Shasholka, una donna russa di 29 anni più giovane di lui, si era imbarcato per la suadi, immortalando la felicità del momento con un bel selfie a bordo dell’