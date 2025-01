Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 gennaio 2025

Leggi su Tpi.it

, lee glidel 19Questa sera, domenica 19, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 19, di? Scopriamoli insieme.Ladidi oggi, domenica 19, si aprirà con un servizio di Maria Concetta De Simone sul caso dei quattro giovani preti di Aosta finiti nella bufera per aver partecipato a uno show raccontando senza filtri retroscena e aneddotiloro vita ecclesiale.Niccolò Ferrero indaga invece la piccola comunità religiosa dei Mormoni, attorno alla quale ruoterebbe un importante giro d’affari.