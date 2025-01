Ilrestodelcarlino.it - Via Molino Mensa: la mega antenna sarà accesa

I cittadini erano insorti a più riprese perché quell’5G a Osimo, in via, non la vogliono. C’era timore che avrebbero potuto vederla costruita poco più in là rispetto a dove indicato dalla compagnia telefonica inizialmente, vicino al San Carlo, posto in cui c’è una piccola area comunale. Così: l’impianto verrà acceso, in Comune stanno aspettando di chiudere l’iter, come conferma la commissaria Grazia Branca. Mesi fa un gruppo di cittadini aveva fatto ricorso al tar e il municipio, ex amministrazione Pugnaloni, aveva sospeso la realizzazione dell’impianto perché aveva notato che nel fare la richiesta era stata indicata una particella anziché un’altra (un mero errore tecnico). La compagnia appunto aveva sbagliato di 2-3 metri e i lavori erano stati sospesi. Durante l’ultima amministrazione comunale, l’iter è andato avanti ed è stato chiuso con la ditta che ha avuto "la meglio" sulla procedura.