Tutto deciso, cessione last minute in casa Milan: se ne va a febbraio

Ilha giàil da farsi con il suo giocatore e non tornerà indietro. La scelta di Conceiçao è chiara e avallata dalla società rossoneraIbrahimovic, Furlani e Moncada sono allineati con il nuovo allenatore e stanno provando a trovare altri profili utili alla causa. Per quanto riguarda invece un nome della vecchia guardia, siamo ormai agli sgoccioli, con il contratto in scadenza e l’addio programmato.in: se ne va a(TvPlay – ANSA) Ilsta cercando di completare la rosa in base alle esigenze del suo nuovo allenatore. Sergio Conceiçao è entrato con i piedi di piombo nella sua nuova realtà, provando a studiare le caratteristiche della rosa e indicando quelli che erano per lui i correttivi da fare. In questo momento le attenzioni principali in entrata sono concentrate su Kyle Walker, terzino destro del Manchester City, che potrebbe salutare Guardiola già a gennaio.