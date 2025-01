Calciomercato.it - Thiago Motta, destino segnato: già scelto l’erede alla Juventus

si gioca la panchina con i bianconeri, ha solo una possibilità per restare: ma alle spalle c’è già il nome del sostitutoLe difficoltà dell’avvio di un nuovo ciclo, fisiologiche, d’accordo. Le tante assenze per infortunio che non hanno agevolato la creazione di un undici titolare di base e affidabile, sacrosanto. Le attenuanti pernon mancano e su questo ci siamo. Ma il tecnico italobrasiliano, legandosi, sa di dover reggere il peso di aspettative importanti.: già– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il rendimento avuto fin qui non è stato esaltante, anzi. Ci sono stati sprazzi di bel gioco e potenzialità notevoli che si sono intraviste, ma che non hanno avuto continuità. Il risultato è unalontana dvetta, ma anche in bilico ai margini della zona Champions.