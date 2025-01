Ilfattoquotidiano.it - “Sono la tata dei figli delle famiglie di miliardari. Ho girato il mondo in prima classe, ma non è così bello: vi spiego perché”: la storia di Kathryn Lord

Iniziò come babysitter,, per mettere da parte dei soldi mentre completava i suoi studi. Eppure, a distanza di 18 anni dal suo primo incarico, quello che doveva essere un semplice lavoretto è divenla sua vita. È questa ladi, 38 anni, che per quasi vent’anni hailgrazie al suo ruolo di babysitter nellemilionarie.Tutto comincia quando Kate ha 18 anni. Lei, già molto esperta con i bimbii genitoriproprietari di un asilo nido, si candida a diversi annunci online per accudire i più piccoli. Ed è proprio in quell’occasione che la donna riceve laofferta: il datore di lavoro è un facoltosoo che avrebbe portato la sua famiglia, gli amici e due babysitter in crociera. Nascela fortissima passione diper il suo lavoro, quindi lei sceglie di diventare unaprofessionista.