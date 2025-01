Calciomercato.it - Scontro durissimo: Lautaro Martinez spaventa San Siro

Il capitano dell’Inter resta a terra e zoppica vistosamente dopo un contrasto di gioco nell’area dell’EmpoliTrema il pubblico del Meazza per. Il capitano dell’Inter tiene in apprensione i tifosi nerazzurri e la panchina di casa dopo uncontrasto di gioco con Ismajli nella primissima parte di partita.(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante argentino e il roccioso difensore dell’Empoli vengono a contatto nell’area ospite, conche ha peggio e resta a terra. Ismajli si rialza dopo qualche istante, mentre il numero dieci di casa viene soccorso dai medici nerazzurri.successivamente resta a farsi curare dolorante a bordocampo, prima di rientrare sul terreno di gioco vistosamente zoppicante. Nel mentre Farris, vice di Inzaghi (in tribuna per squalifica), chiama a scaldare Marcus Thuram, che a un certo punto intensifica il riscaldamento viste le condizioni non ottimali del suo capitano.