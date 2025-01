.com - Sci, esulta ancora Brignone: vittoria nel SuperG e allungo in classifica

(Adnkronos) – Federicada sogno. La sciatrice azzurra incanta a Cortina, vincendo ilin 1’21”68, con 58 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami, seconda, e 1.08 su Corinne Suter, terza. Persi tratta del 31esimo successo in Coppa del Mondo di sci alpino, che le permette così di allungare in vetta allagenerale salendo a 106 punti di vantaggio sul secondo posto di Camille Rast, e di avvicinare il primato di quella di specialità, comandata proprio dalla svizzera. Niente da fare invece per Sofia Goggia, che aveva trionfato proprio a Cortina nella discesa libera, ma che termina lontana 1’25” da, chiudendo al settimo posto. Caduta, senza conseguenze, per Lindsey Vonn. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?“Oggi mi sentivo veloce, ho attaccato fin dall’inizio”, sono state le parole a caldo di, “sono riuscita a fare tutto come ce l’avevo in mente, anche nel tratto finale.