Sci Brignone trionfa nel SuperG di Cortina d’Ampezzo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 gen. (askanews) – Federicasemplicemente perfetta. L’azzurranel Super G die conquista la sua vittoria numero 31 in carriera mettendo nel mirino il mito Alberto Tomba a quota 50. Una gara spettacolare quella dellache chiude in 1:21.64, con un vantaggio di 58 centesimi sulla rivale elvetica Lara Gut-Behrami e 1.08 sull’altra svizzera Corinne Suter.Con questa vittoria Federicaconsolida il primo posto in classifica generale a 639 punti, mentre nella graduatoria di specialià soprassa Sofia Goggia al secondo posto. Elena Curtoni si ferma ai piedi del podio, quarta a 1.11. Sofia Goggia invece chiude al settimo posto, staccata di 1.25. Scivola Lindsey Vonn: per l’americana una caduta senza conseguenze.L'articolo Sci,neldiproviene da Ildenaro.