Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter lancia il nuovo trend del frosty makeup per il 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha dato il via alcon un look che sembra uscito direttamente da una fiaba invernale. La cantante di Espresso, celebre per il suo stile glamour e impeccabile, ha scelto di cambiare registro durante le vacanze, trasformandosi in una moderna regina delle nevi.e il: sì al mood glaciale, ma con naturalezzaDurante la pausa invernale trascorsa sulle piste da sci con amici,ha sfoggiato il. Gli occhi, truccati con un ombretto bianco metallizzato, brillavano come neve sotto il sole. Il prodotto, applicato sugli angoli interni e sulle palpebre esterne, creava un effetto glaciale che ha subito conquistato i fan. In linea con le ultime tendenze beauty,ha deciso di rinunciare al mascara e all’eyeliner, lasciando che l’ombretto fosse il vero protagonista.