Rugby, le Zebre Parma perdono con Perpignan e dicono addio ai playoff di Challenge Cup

Si è conclusa da poco la sfida valevole per la quarta, e ultima, giornata della prima fase dellaCup die al Lanfranchi sono scese in campo lee il. Per gli emiliani, visti anche i risultati degli ultimi due giorni, era obbligatorio vincere con un punto di bonus, senza concederne ai francesi, per accedere ai. Ecco come è andata.Primi minuti che vedono ledover difendere, con l’Usap che spinge sull’acceleratore e all’8’ conquista una punizione piazzabile per lo 0-3 iniziale. Insistono i transalpini, mentre la franchigia federale non riesce a rendersi pericolosa. E al 15’ un altro piazzato amplia il divario sullo 0-6. E al 19’ arriva la prima meta del match, segnata da Buliruarua per lo 0-11.che timidamente provano a reagire, ma è semprea essere più pericolosa e al 28’ l’ennesimo fallo dei padroni di casa manda sulla piazzola i francesi per lo 0-14.