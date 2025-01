Sport.quotidiano.net - Roma: pressione alta e un El Shaarawy sontuoso per tre punti preziosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

18 gennaio 2025 - Era importante tenersi i trein casa e cominciare a separarsi dalla zona centrale della graduatoria e lanon ha fallito. In quello che a tutti gli effetti si poteva considerare uno scontro diretto tra la decima e l'undicesima della classifica, i capitolini mostrano i muscoli e festeggiano una vittoria importante. I liguri vanno ko per 3-1 contro i giallorossi, i quali si godono un grande secondo tempo, trascinati da un super El, autore del gol del nuovo vantaggionista, e in generale uomo più brillante della gara, giustamente premiato come migliore in campo a fine gara. Il successo vale il momentaneo nono posto in classifica e un distacco reso più netto con la parte destra della classifica, mentre l'Europa rimane ancora lontana 6 lunghezze. Per la sfida Ranieri si affida ancora al pressing alto in una sfida interessante dove le due squadre puntano su uno stile di gioco simile, ma con una disposizione di campo molto diversa.