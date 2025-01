Anteprima24.it - Monopoli ko contro la Juventus Next Gen, Benevento primo con una gara in meno

Tempo di lettura: < 1 minutoCade la capolista(44) sul campo dellaGen con la compagine bianconera che si è imposta 1-0 grazie ad un rigore di Palumbo ad un quarto d’ora dalla fine. Nel finale clamorosa occasione fallita da Grandolfo per i pugliesi con un colpo di testa quasi all’altezza dell’area piccola. Per i ragazzi di mister Brambilla si tratta della sesta vittoria nelle ultime otto gare. Grazie a questa sconfitta, ilrestain classifica a 44 punti in coabitazione con il, ma la squadra giallorossa ha unainche recupererà martedì sera alle 19 a Potenza. L'articolokolaGen,con unainproviene da Anteprima24.it.