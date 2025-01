Mistermovie.it - Mister Movie | Il Film Demon Slayer 2025: Data Uscita, Trama e Tutto Quello Che Sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

sta per intraprendere una nuova, emozionante direzione con l’del primodella trilogia Infinity Castle, previsto per il. Dopo il successo delle precedenti stagioni e dei, la serie fa un passo audace, scegliendo di adattare l’arco narrativo di Infinity Castle in una serie di, piuttosto che come una tradizionale stagione televisiva.: Infinity Castle – Il Primodella Trilogia in Arrivo nelAnnunciato ufficialmente al CCXP 2024 di San Paolo, il primodella trilogia sarà distribuito globalmente da Crunchyroll, portando i fan diin un viaggio cinematografico mozzafiato. L’attesa cresce, alimentata dal grande successo della serie e dai numerosi fan che seguono con passione le vicende di Tanjiro e dei suoi compagni.