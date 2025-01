Mistermovie.it - Mister Movie | Francesco Totti commenta Timothée Chalamet allo stadio per la Roma

sbarca aper il film su Bob Dylan, “A Complete Unknown”, tra appelli a, una partita all’Olimpico e il desiderio di interpretare l’ex capitano in un biopic.Conquista: tra Cinema, Calcio e l’Attesa di Incontrareclass="wp-block-heading">ha portato il glamour hollywoodiano nella capitale italiana per presentare “A Complete Unknown”, il film dedicato alla vita e alla carriera del leggendario Bob Dylan. Durante la conferenza stampa, l’attore ha lanciato un appello a, icona indiscussa die della sua squadra di calcio: «Dov’è? Mi aspetto il suo endorsement», dimostrando un forte legame con la città e il suo simbolo.Dalla Conferenza Stampa all’Olimpico:Vive lanitàDopo l’incontro con la stampa,ha dimostrato la sua passione per laassistendo a una partitaOlimpico, dove ha anche posato per una foto con Paulo Dybala, attuale stella della squadra.