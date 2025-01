Terzotemponapoli.com - McTominay il maratoneta

signore del centrocampo quanto a chilometri percorsi. Lo scozzese vince ancora una volta la gara della distanza percorsa stando ai dati di Lega Serie A. Ormai lo scozzese, seppur autore di qualche sbavatura, è diventato insostituibile per Antonio Conte. Scott fa legna nella zona nevralgica del campo. Poi si trasforma in seconda punta quando gioca tra le linee avversarie. E spesso le perfora come accaduto ieri sera a Bergamo. Di seguito i dati diffusi da Lega Serie A., oltre 13 km corsiIl Napoli batte in trasferta l’Atalanta porta a casa tre punti importantissimi per la lotta scudetto. A fare la differenza al Gewiss Stadium è stata la prova del centrocampo azzurro con Lobotka, Anguissa e, due assist e un gol per questi ultimi due, dominanti rispetto alla mediana di Gasperini.