Thesocialpost.it - Lodi, incendio nella notte: vigili del fuoco al lavoro per ore

Leggi su Thesocialpost.it

dizona industriale diVecchio. Un violentoè scoppiato in un capannone di viale Europa, propagandosi rapidamente a una struttura vicina e causando danni ingenti.Leggi anche: Cade dal motorino rubato e perde un piede: chiede 400mila euro al proprietario per non aver impedito il furtoLe fiamme avvolgono i capannoniL’allarme è scattato intorno all’una di, quando alcuni passanti hanno notato le prime fiamme. Il capannone coinvolto conteneva pedane e bancali, mentre la struttura accanto custodiva materiale tessile. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, rendendo necessario l’intervento massiccio deidel.Leggi anche: Papa Francesco, è la prima volta! Cosa ha fatto di così strano (Video)L’intervento dei pompieriSquadre del Comando provinciale die del distaccamento volontario di Sant’Angelogiano sono giunte sul posto con 2 autopompe, 2 autobotti e un’autoscala.