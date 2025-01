Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Turati incolpevole. Amnesie di Carboni. Ciurria si sacrifica. Djuric, che stecca

Leggi su Sport.quotidiano.net

6,5.sui gol, anzi: i suoi guantoni evitano un passivo più pesante. D’AMBROSIO 6. Al rientro dalla squalifica. Tiene un’ora. IZZO 5. Castro gli salta davanti, immobile anche quando Odgaard prende la mira.5. Le solite, una pesante quando si fa scavalcare dal cross di Orsolini. KYRIAKOPOULOS 5,5. Rientrava da un acciacco, non spinge, e “Orso“ gli piazza davanti il tris.6. Almeno la spinta per il vantaggio di Maldini. E il solito sacrificio. BIANCO 5,5. Costretto al lavoro doppio, finisce con tante imprecisioni. BONDO 5,5. Sempre un tocco in più, con qualche errore di troppo. Esce per infortunio. AKPA AKPRO 5. Confermato sull’esterno, ma che fatica resistere alle sgroppate di Orsolini.5. Tra le voci di mercato l’occasione per rispondere, ma la prova è silenziosa in zona-gol e in dialogo coi compagni.