Ilrestodelcarlino.it - La Form di Lonquich in concerto. Viaggio musicale al Lauro Rossi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Appuntamento oggi alle 17 al teatrodi Macerata dove suonerà la(Orchestra filarmonica marchigiana) che sarà guidata dal direttore d’orchestra Alexanderin unnel Romanticismo tedesco, per undal titolo ": Schumann-Mendelssohn". Ilche sarà proposto al pubblico oggi pomeriggio parte dalle misteriose brume nordiche dell’ouverture "Le Ebridi" (La grotta di Fingal) di Felix Mendelssohn-Bartholdy, ritenuta una delle migliori composizioni scritte dal musicista di Amburgo. Al centro del percorso, lo splendido "per pianoforte" di Robert Schumann, un’opera dove lo strumento solista e l’orchestra sono uniti in uno stretto abbraccioche li rende una sola cosa, raccontando l’amore di Schumann per Clara Wieck, donna e musa della sua vita.