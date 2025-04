Bryan Danielson Ritorno sul ring Bisogna valutare i rischi voglio vivere in salute

Bryan Danielson è attualmente ritirato a causa dei problemi al collo cui ha dovuto far fronte. Pur in assenza di una vera e propria ufficialità, la situazione è questa. È possibile che l'American Dragon non metta più piede sul ring, anche se recentemente Tony Khan ha rivelato di sperare di poterlo rivedere ancora in azione."Bisogna ponderare i rischi"Durante una recente intervista con Jamal Niaz, Bryan Danielson ha parlato della possibilità di rivederlo di nuovo sul ring: "Non so, il mio collo è messo male. Non mi sento di escluderlo categoricamente, è questione di capire se il gioco valga la candela. voglio vivere in salute con mia moglie e i miei figli. Uno dei problemi della nostra società è capire quando è il momento di fermarsi. Sono molto soddisfatto della mia carriera, credo basti così".

