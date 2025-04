IL MINISTERO DELL’INTERNO APRE LE PORTE A TUTTI 4600 posti da coprire con un maxi concorso Figli e nipoti disoccupati stanno facendo domanda

APREndere una carriera con buone prospettive di crescita.È stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso per la selezione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. A partire dal 22 aprile 2025, TUTTI gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il portale dedicato, con scadenza fissata alle ore 23:59 del 22 maggio. Il concorso rappresenta una grande opportunità per chi desidera intrAPREndere una carriera nelle forze dell'ordine, con la possibilità di accedere a un percorso professionale stabile e strutturato.Per poter partecipare al concorso, è necessario soddisfare alcuni requisiti generali. Tra questi spiccano il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'età compresa tra i 18 e i 26 anni per i civili (25 anni per i VFP), e la cittadinanza italiana.

