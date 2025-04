Colloqui Usa Iran riprendono 3 maggio

Colloqui ad alto livello tra Iran e Usa sul nucleare. Lo ha riferito la tv di Stato Iraniana. "Un ulteriore incontro ada alto livello è previsto per il 3 maggio", afferma il mediatore dell'Oman. Il ministro degli Esteri Iraniano ha affermato che tra Iran e Usa restano "differenze", alcune "serie", ma un ac. cordo è ancora possibile. Anche gli Usa parlano di Colloqui "positivi e costruttivi". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.10 Si è concluso a Muscat,in Oman,il terzo ciclo diad alto livello trae Usa sul nucleare. Lo ha riferito la tv di Statoiana. "Un ulteriore incontro ada alto livello è previsto per il 3", afferma il mediatore dell'Oman. Il ministro degli Esteriiano ha affermato che trae Usa restano "differenze", alcune "serie", ma un ac. cordo è ancora possibile. Anche gli Usa parlano di"positivi e costruttivi".

Cosa riportano altre fonti

Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Si terranno ancora in Oman” - “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare. Roma si conferma capitale di pace e di mediazione”, aveva detto ieri Antonio Tajani confermando la notizia diffusa dal sito statunitense Axios secondo cui il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si sarebbe svolto nella Capitale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nucleare, il secondo round di colloqui Usa-Iran si terrà a Roma - Un secondo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti ed Iran è previsto sabato a Roma. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo il portale all’incontro saranno presenti anche i mediatori dell’Oman. Il sito di informazione statunitense riporta che l’amministrazione Trump è rimasta soddisfatta dalla prima tornata tenutasi sabato in Oman, “che si è svolto secondo i piani e ha raggiunto l’obiettivo di passare da un formato indiretto, gestito tramite intermediari, a uno diretto, con i funzionari che hanno dialogato in modo diretto” e aggiunge che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa aspettarsi dal riavvio (trumpiano) dei colloqui Usa-Iran sul nucleare - Sabato 12 aprile 2025, Iran e Stati Uniti si incontreranno in Oman per un round di negoziati ad alto livello, un evento che potrebbe segnare un nuovo punto di svolta nelle relazioni tra i due Paesi, da decenni caratterizzate da tensioni e sfiducia reciproca. Fiducia definitivamente distrutta dalla ritirata unilaterale dall’accordo sul programma nucleare noto con l’acronimo “Jcpoa”, voluta da Donald Trump durante il suo primo mandato e sostanzialmente confermata dalla successiva presidenza Biden — nonostante iniziali tentativi di riallacciare i rapporti per recuperare i termini dell’intesa. 🔗formiche.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Iran e Stati Uniti riprendono i colloqui in Oman per ridurre le divergenze su un nuovo accordo nucleare; Israele-Hamas, le notizie di oggi in diretta | Iran, esplosione al porto di Rajai di Bandar Abbas: almeno 5 morti e 700 feriti. I colloqui sul nucleare tra Iran e Usa in Oman «riprendono la prossima settimana»; Concluso a Roma il secondo round di colloqui Usa-Iran sul nucleare. Clima costruttivo; Iran-Usa, fonti stampa: i colloqui in Oman sul nucleare si sono svolti in un'atmosfera “positiva”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa-Iran: terzo round colloqui a Muscat. Hamas propone liberazione ostaggi e 5 anni di tregua - Forte esplosione in un porto nel sud dell'Iran Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell' Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la telev ... 🔗msn.com

Iran e Usa riprendono i colloqui sul nucleare a Roma, tra speranze e ostacoli - 'Questi colloqui stanno prendendo slancio, e ora anche l’improbabile è possibile'. Con queste parole, il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Abulsaidi, ha descritto l’atmosfera della seconda ... 🔗informazione.it

Cauto ottimismo nei colloqui Usa-Iran, 'buoni progressi' - Si è concluso il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti a Roma. Lo riferisce la tv di Stato iraniana. Secondo l'agenzia semi-ufficiale Tasnim che cita fonti informate, "il clima prevalente ... 🔗ansa.it