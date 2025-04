Iran esplosione nel porto Shahid Rajaei il video

video l'esplosione nel porto Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Almeno quattro i morti nella deflagrazione, seguita da un incendio. I feriti sarebbero oltre 500. Il porto è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all'anno. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell'esplosione.

Approfondimenti da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

