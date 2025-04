Accordo Cina Vaticano sui vescovi l’eredità controversa di papa Francesco al prossimo conclave

Accordo sino-Vaticano sulla nomina dei vescovi è probabilmente una delle eredità più pesanti che papa Francesco lascia al suo successore. Si tratta di un dossier che potrebbe rivelarsi addirittura decisivo in sede di conclave.Sì, perché, alla prova dei fatti, questo Accordo ha alla fine mostrato numerosi limiti. Fortemente caldeggiata dalla Compagnia di Gesù e dalla Comunità di Sant'Egidio, l'intesa è stata soprattutto promossa dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. I suoi fautori ne hanno sempre sottolineato la natura pastorale. Ma le polemiche non sono mancate.Ebbene, per comprendere appieno la natura controversa di questo Accordo, è utile esaminarlo da una prospettiva storica, mettendo in risalto anche la differenza sostanziale con cui Benedetto XVI e Francesco si sono rapportati alla questione cinese.

