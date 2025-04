Inzaghi Inter 10 minuti di discorso alla squadra prima dell’allenamento di ieri c’è un tasto sul quale ha battuto per rivitalizzare il gruppo

Un Simone Inzaghi fiero quello che ieri, prima dell'allenamento della ripresa dei lavori della sua Inter dopo il KO in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questo il succo del suo discorso fatto alla squadra in vista della gara con la Roma, riassunto da Tuttosport.

Inzaghi Inter – «È la fierezza per quanto fatto finora, da una squadra che tutti vedono stanca mentre è a pochi passi dal tagliare traguardi inimmaginabili, il tasto su cui Simone Inzaghi ha battuto per rivitalizzare l'Inter. L'allenamento di ieri, alla ripresa dopo il giorno di stop concesso a seguito del ko nel derby, si è aperto con un discorso di una decina di minuti indirizzato dall'allenatore ai suoi giocatori.

