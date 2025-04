Macron resta con il cerino in mano Trump lo tiene fuori dal faccia a faccia con Zelensky – Video

Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, all'interno della Basilica di San Pietro, farà la storia. Ma c'è chi, come il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non ne esce benissimo. Il capo di Stato transalpino, infatti, ha fatto di tutto per ritagliarsi il suo momento . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donalde quello dell’Ucraina Volodymyr, all'interno della Basilica di San Pietro, farà la storia. Ma c'è chi, come il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, non ne esce benissimo. Il capo di Stato transalpino, infatti, ha fatto di tutto per ritagliarsi il suo momento .

Macron alla Casa Bianca resta a mani vuote - Dopo il vertice con Donald, per il leader francese c’è la grana dei soldati da inviare «per garantire la pace». E deve pure ammettere: «Impossibile sottrarre ai russi i beni congelati». Intanto si scopre che in patria l’Eliseo profila su X gli utenti di idee conservatrici. Continua a leggere 🔗laverita.info

Macron e Starmer hanno un piano. Non resta che portarlo a Washington - Antonio Costa, presidente del Consiglio Ue, «per rafforzare il sostegno all’eroico popolo ucraino e al presidente democraticamente eletto Zelensky», e Ursula von der Leyen per la Commissione con tutto il […] The post Macron e Starmer hanno un piano. Non resta che portarlo a Washington first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Incontro Trump-Zelensky al Vaticano, spunta Macron, ma il vertice resta a due - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Vertice tra Trump e Zelensky al Vaticano. Il Presidente francese si è fermato a parlare brevemente coi due, ma il tycoon gli ha fatto un gesto con la mano e poi la discussione è proseguita solo con Zelelsnky, dando vita all'immagine già diventata storica dei due Presidenti a colloquio all'interno della basilica di San Pietro. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Michel Onfray: “Trump ha deciso che l’Ue è il nemico. Macron è Nerone coi cerini in mano” - Condividere l’arma atomica significa diluire quello che resta della Francia in Europa. È il progetto di Macron, che dopo due mandati all’Eliseo aspira a governare questa Europa». 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Michel Onfray: “Trump ha deciso che l’Ue è il nemico. Macron è Nerone coi cerini in mano” - PARIGI. Il filosofo francese Michel Onfray definisce il presidente Donald Trump come un uomo «senza scrupoli», che «vuole prendersi il mercato». Dinnanzi a un simile profilo, l’intellettuale ... 🔗informazione.it